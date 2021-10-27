В США трое детей год жили в квартире с телом 9-летнего брата: их кормили соседи

В США трое детей год жили в квартире с телом 9-летнего брата: их кормили соседи

По словам врачей, дети недоедают, а у 7-летнего мальчика обнаружены переломы лица.

В американском штате Техас трое детей в течение года жили в квартире с останками своего 9-летнего брата. Все это время их кормили соседи.

Об этом пишет Fox News.

Отмечается, что в воскресенье, 24 октября, в полицию города Хьюстон в округе Харрис поступил звонок от 15-летнего парня, который рассказал, что его брат умер примерно год назад.

"Подросток сообщил шерифу, что тело находится в квартире, в которой он живет с двумя другими младшими братьями (7 и 10 лет. — Ред.)", — говорится в сообщении. Сейчас полицейские ожидают результатов вскрытия трупа, продолжается расследование.

В воскресенье следователи вызвали на допрос мать ребят и ее бойфренда, однако в понедельник пару отпустили. Никаких обвинений по делу пока предъявлено не было.

Тем временем врачи обследовали братьев. По их словам, мальчики недоедают. Кроме того, у 7-летнего ребенка обнаружили переломы лица. В связи с этим техасский Департамент по делам семьи требует срочной опеки над несовершеннолетними.

"Я в профессии уже долгое время и никогда не видел ничего подобного", — сказал шериф округа Харрис Эд Гонсалес во время брифинга в воскресенье, охарактеризовав инцидент как "ужасный" и "трагический".

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Между тем соседи отмечают, что помогали 15-летнему парню едой, однако никогда не знали, что у него есть братья. Местный житель Тревор Томпсон говорит, что познакомился с подростком, когда тот попросил зарядить телефон.

По словам мужчины, парень всегда отказывался от домашней еды и просил только то, что можно купить в магазине.

"Он не ел приготовленную еду. Он брал фрукты и закуски, — указал Томпсон. — Я спросил: "Тебе понравилась пицца?", и он ответил: "Первая пицца, которую мы ели?".

Другая соседка Эрика Чапман добавила, что несколько раз видела мать ребят.

"Его мама подъезжала и парковалась, а он сбегал, хватал лапшу, напитки и чипсы, а потом убегал назад, — вспомнила женщина и добавила: — Он не ел ничего из того, что вы приготовили. Приходилось покупать салат из магазина или пиццу., фрукты".

Чапман предположила, что подросток хранил своих братьев в тайне, потому что опасался возможных проблем с правоохранителями.

В то же время выяснилось, что мать детей жила всего в 15 минутах от квартиры, где обнаружили тело ребенка. Одна из соседок рассказала, что не раз видела женщину с ее бойфрендом, однако ни разу не встречала никого из детей.

Ранее в американском штате Северная Каролина 13-летняя девочка по приказу матери собственноручно похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе своего дома в городе Шарлотт.

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