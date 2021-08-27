В США турист нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов

Мужчина немедленно сообщил о находке.
В американском штате Флорида на берег моря выбросило 30 кг кокаина.
Об этом сообщает издание The Independent.
Подозрительный пакет заметил турист в районе города Маратон, расположенного в архипелаге Флорида-Кис. Мужчина немедленно связался с властями и рассказал о находке.
На место происшествия прибыли представители пограничной службы. При осмотре пакета внутри нашли наркотики, стоимость которых оценивается в миллион долларов.
Кокаин могли потерять в море контрабандисты, которые возят наркотики с Карибов во Флориду.
Напомним, вблизи Колумбии задержали подводную лодку, перевозившую почти две тонны кокаина. Наркотики дельцы планировали переправить в Центральную Америку.