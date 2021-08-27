В США турист нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов

В США турист нашел на пляже пакет с кокаином на миллион долларов

Мужчина немедленно сообщил о находке.

В американском штате Флорида на берег моря выбросило 30 кг кокаина.

Об этом сообщает издание The Independent.

Также читайте В Украине задержали крупную партию иранского героина: наркотики перевозили через оккупированный Крым

Подозрительный пакет заметил турист в районе города Маратон, расположенного в архипелаге Флорида-Кис. Мужчина немедленно связался с властями и рассказал о находке.

На место происшествия прибыли представители пограничной службы. При осмотре пакета внутри нашли наркотики, стоимость которых оценивается в миллион долларов.

Кокаин могли потерять в море контрабандисты, которые возят наркотики с Карибов во Флориду.

Напомним, вблизи Колумбии задержали подводную лодку, перевозившую почти две тонны кокаина. Наркотики дельцы планировали переправить в Центральную Америку.

Новости мира: в Турции арестовали четырех украинцев с судна, на котором нашли наркотики

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку