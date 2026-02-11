В США убили украинца посреди рабочего дня: детали трагедии (фото)

Василий Швец / © Новости Владивостока

В американском городе Кливленд в результате нападения погиб 27-летний украинец Василий Швец — уроженец Верхнянской громады Ивано-Франковской области. На момент инцидента мужчина работал водителем сервиса Lyft.

Об этом сообщает издание "Вікна".

По имеющимся данным, раненого прикарпатца нашли непосредственно в салоне авто. Несмотря на оперативные усилия медиков, которые доставили Василия в госпиталь, спасти его не удалось — огнестрельное ранение оказалось фатальным.

На данный момент американские правоохранители не раскрывают обстоятельств атаки. Информация о задержании подозреваемых или возможных мотивах убийства пока держится в тайне.

Василий Швец был родом из села Долгий Войнилов. Последние годы он посвятил построению жизни в Америке, где планировал создать семью — мужчина был помолвлен. Близкое окружение описывает его как чрезвычайно доброго и ответственного человека, который всегда был надежным плечом для своих родных.

Серия нападений в городе

Ситуация в Кливленде выглядит угрожающей: всего за день до убийства украинца, 9 февраля, подобная судьба постигла еще одного таксиста Lyft. 56-летнего Антуана Летама обнаружили мертвым в собственном транспортном средстве с ранением головы. Полиция сейчас выясняет, являются ли эти два кровавых преступления звеньями одной цепи.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США мировая судья из Северной Каролины Тереза Стокс отпустила на свободу опасного преступника Декарлоса Брауна-младшего, который зарезал 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую.