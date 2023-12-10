В США ученик устроил стрельбу из пистолета, подаренного ему отцом: как его наказали

Трагедия произошла два года назад, однако суд вынес приговор накануне.

Подростка, два года назад застрелившего четырех учеников в своей средней школе, приговорили к пожизненному заключению без условно-досрочного освобождения.

Об этом пишет Reuters.

Итану Крамбли было 15 лет, когда он устроил стрельбу в Оксфордской средней школе. Парень стрелял из полуавтоматического пистолета, подаренного ему отцом на Рождество.

Четверо детей погибли, еще шесть учеников и учитель получили ранения.

Правоохранители нашли видео, сделанное за день до нападения, на котором подозреваемый угрожал стрелять и убивать студентов. Также полиция обнаружила журнал, где парень писал об убийстве одноклассников.

Напомним, в ночь на 26 октября мужчина устроил массовую стрельбу в городе Льюистон, в американском штате Мэн. В результате погибли, по меньшей мере, 22 человека, ранены от 50 до 60 человек.

Стрельба в штате Мэн является самой большой по количеству жертв среди всех случаев вооруженного насилия в стране за текущий год. Такие данные приводит организация Gun Violence Archive (GVA), занимающаяся сбором информации обо всех инцидентах, в которых было задействовано огнестрельное оружие.

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