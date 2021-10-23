В США учитель шпионил за учениками через скрытые камеры: как его наказали

В США учитель шпионил за учениками через скрытые камеры: как его наказали

Во время школьных поездок учитель устанавливал в номерах своих учеников скрытые видеокамеры.

В США в пятницу, 22 октября, до 12 лет тюремного заключения приговорили бывшего учителя средней школы Висконсина, который снимал своих учеников с помощью скрытых камер видеонаблюдения.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 39-летний Дэвид Кручтен из города Коттедж-Гроув ранее признал себя виновным по одному обвинению в попытке производства детской порнографии.

Обвинители утверждали, что мужчина использовал свое положение учителя по ведению бизнеса в средней школе Мэдисон Ист, чтобы тайно снимать на видео учеников во время поездок в Висконсине и Миннесоте.

Согласно судебным документам, он сопровождал несовершеннолетних участников бизнес-клуба Ист Хай в поездках с ночевкой в Висконсин Деллс и к Женевскому озеру, а также в Миннеаполис в 2019 году.

Во время последней поездки ученики обнаружили скрытые камеры, установленные в освежителях воздуха в их гостиничных номерах. По словам прокуратуры, следователи обнаружили похожие освежители на фотографиях, сделанных учениками во время поездок в Висконсине.

После этого Крухтену предъявили обвинение по нескольким пунктам в попытке производства детской порнографии, мужчина уволился с должности преподавателя.

В то же время подсудимый рассказал, что сначала шпионил за собственной семьей, "чтобы справиться со стрессом и удовлетворить потребность в адреналине", а также узнать, что они говорят о нем за глаза.

Американец установил скрытые камеры для наблюдения за домашними животными, семьей, друзьями, няньками и даже своими родителями, бабушкой и дедушкой, а потом начал шпионить за своими учениками.

"Моей целью не являлась запись детской порнографии. Меня интересовали эти вуайеристские видео не для того, чтобы снять студентов, занимающихся половым актом, мой интерес был таким же, как в случае с моими бабушкой и дедушкой, моими домашними животными и моей женой — посмотреть, что люди делают, когда меня нет".

Впрочем, американец признал, что было бы неправдой утверждать, что "сексуальный компонент отсутствовал".

Между тем в американском штате Калифорния по 39 обвинениям судят 47-летнюю Шеннон О'Коннор. Женщина устроила минимум пол дюжины "диких секс-вечеринок" для 15-летнего сына и других подростков.

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