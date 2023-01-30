В США учитель закрутила роман со школьником: чем все закончилось

Переписку с учеником в телефоне учителя обнаружил ее муж.

В США учителя старшей школы из штата Висконсин приговорили к трем месяцам тюрьмы за ненадлежащие отношения с 17-летним учеником.

Об этом сообщает WFRV-TV.

На заседании, состоявшемся 25 января, суд приговорил 35-летнюю Ребекку Килпс к трем месяцам тюремного заключения и трем годам испытательного срока по делу об изнасиловании лица, не достигшего 18-летнего возраста.

Женщина оказалась в центре скандала 23 мая 2022 года, когда один из сотрудников учебного заведения проинформировал полицию о ее романе с 17-летним подростком. На следующий день в правоохранительные органы обратился муж Килпс. Мужчина рассказал, что обнаружил в телефоне жены переписку с подростком. Из сообщений, которые он прочитал, стало ясно, что она решила уйти от него к юному любовнику.

На суде бывшая учитель заявила, что совершила правонарушения во время тяжелого периода в своей жизни, а потерпевший не заслужил того, из-за чего ему пришлось пройти.

Напомним, в Канаде 31-летней учителю по музыке из грозит тюрьма за секс в подвале с мальчиком-подростком. Но она утверждает, что студент сам принудил ее к интимной близости.

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