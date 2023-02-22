В США учителя средней школы обвинили в сексе с несовершеннолетней ученицей

Учителю естественных наук в средней школе Сиэтла (штат Вашингтон, США) выдвинули обвинения в неоднократном сексе с 16-летней школьницей, в том числе в его машине.

Об этом сообщает FOX News.

По словам школьницы, она была вовлечена в "сексуальные отношения с согласия с одним из своих преподавателей". Она утверждала, что их "интимные отношения" начались 2 февраля 2023 года.

Учитель и школьница вступали в половой контакт не менее пяти раз за последние две недели. Девушка также рассказала, что они с преподавателем обменялись более чем 3000 сообщениями.

Как рассказал один из офицеров, он читал сообщения откровенно сексуального характера, включая такое, в котором говорилось: "Ты даже не выполнила ни одной домашней работы и получила от меня пятерку".

В школе сообщили, что учителя отправили в оплачиваемый административный отпуск. Учителю запрещено контактировать с учащимися, семьями и персоналом, а также ему запрещено входить в какие-либо школьные здания или посещать школьные мероприятия.

Напомним, в США женщина во время секса расчленила любовника.

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