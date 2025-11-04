В США умер бывший вице-президент, главный архитектор "войны с террором"

Бывший вице-президент США Дик Чейни / © Associated Press

В США умер бывший вице-президент Дик Чейни, политик, определявший американскую политику после 11 сентября и ставший одним из самых противоречивых деятелей своего времени.

О смерти бывшего вице-президента США сообщила его семья, пишет CNN.

Чейни занимал должность вице-президента в администрации Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2009 год и был ключевым архитектором «войны с террором» после атак 11 сентября 2001 года. Именно он настаивал на решении о вторжении в Ирак, убеждая, что режим Саддама Хусейна владеет оружием массового уничтожения. Позже эти данные не подтвердились, однако Чейни до конца жизни оставался убежденным в правильности принятых тогда решений.

Его роль в формировании послевоенной внешней политики США была определяющей: он поддерживал жесткую линию безопасности, оправдывал содержание подозреваемых без суда и применение «усиленных методов допросов», которые правозащитники считали пыткой. Несмотря на резкую критику, Чейни утверждал, что такие действия спасли жизнь американцев.

К концу своего второго срока его рейтинг популярности упал до 30%, а образ «серого кардинала» администрации Буша стал одним из самых узнаваемых в современной политике США. После ухода с должности он редко давал интервью, но оставался активным комментатором по вопросам безопасности и международных отношений.

В 2020-х годах Чейни стал открытым критиком Дональда Трампа. Он осуждал попытки бывшего президента упразднить результаты выборов 2020 года и поддержал свою дочь, конгрессвумен Лиз Чейни, которая расследовала штурм Капитолия 6 января 2021 года. В обращении в ее поддержку он назвал Трампа «наибольшей угрозой для республики за всю ее историю».

В 2024 году Чейни публично заявил, что будет голосовать за демократическую кандидатку Камалу Гаррис, объяснив это словами: «Мой долг — поставить страну выше партии». Его позиция окончательно удалила его от Республиканской партии, которую он когда-либо помогал формировать.

Что о нем известно

Ричард Брюс Чейни родился 30 января 1941 года в Небраске, вырос в Вайоминге, окончил университет в Ларами. Карьеру начал в Конгрессе, где шесть раз избирался в Палату представителей. При президентстве Джорджа Буша-старшего занимал должность министра обороны США, руководя операцией «Буря в пустыне» против Ирака в 1991 году. После этого возглавлял энергетическую корпорацию Halliburton, а в 2000 году вернулся в большую политику как соратник Джорджа Буша-младшего.

Всю жизнь Чейни боролся с сердечными заболеваниями — пережил пять сердечных приступов и в 2012 году перенес трансплантацию сердца, называя ее «вторым шансом». После этого жил в Вайоминге вместе с женой Линн, занимался публицистикой и написал несколько книг.

Дик Чейни оставил глубокий след в истории США — как стратег, изменивший представление о роли вице-президента, и как символ эпохи, когда страх перед террором определял глобальную политику. Его политическое наследие остается предметом споров, но влияние на американскую государственность неоспоримо.

