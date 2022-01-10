В США умер миллионер, приговоренный к пожизненному заключению за жестокое убийство

Его сочли виновным в убийстве подруги, которая могла знать, куда пропала первая жена миллионера.

В Стоктоне, Калифорния, умер миллионер Роберт Дарст, приговоренный к пожизненному заключению. Ему было 78 лет.

Об этом газета The New York Times.

Факт смерти подтвердил его адвокат Чип Льюис. Он рассказал, что Дарст скончался в больнице Сан-Хоакина, куда был доставлен на тестирование наличия коронавируса. Затем у него произошла остановка сердца и его не удалось реанимировать.

Отмечается, тест на коронавирус оказался положительным. Его состояние здоровья из-за болезни ухудшилось, его ненадолго подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Адвокат осужденного Льюис сказал, что вирус ухудшил ряд медицинских проблем, которые существовали у мужчины до этого.

Напомним, в октябре 2021 года США суд назначил пожизненное заключение без условно-досрочного освобождения 78-летнему миллионеру Роберту Дарсту, которого признали виновным в убийстве подруги Сьюзен Берман. 21 год назад он ее застрелил. Вероятная причина – она могла знать, куда девалась первая жена миллионера Кэтлин МакКормак Дарст, бесследно исчезнувшая еще в 1982 году. Вину в убийстве первой степени суд признал 17 сентября 2021 года, а 14 октября суд в Лос-Анджелесе присудил Дарсту пожизненное заключение.

Мужчину уже не впервые судили из-за убийства. В 2003 году он признался полиции, что за два года до того застрелил своего соседа Морриса Блэка. Дарст тогда признал вину, однако его адвокаты доказали, что это была самооборона. Прокуратура еще тогда обратила внимание, что сосед также мог знать подробности об исчезновении жены миллионера.

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