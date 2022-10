В США умер один из пионеров рок-н-ролла, которому целовал ноги Джон Леннон

Один из пионеров стиля рок-н-ролл, известный такими большими хитами как "Great Balls Of Fire", пианист Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет.

Об этом сообщил в пятницу, 28 октября, его агент, передает агентство Reuters.

Легендарный американский музыкант, родом из штата Луизиана, известный своей динамичной манерой игры на фортепиано, умер естественной смертью.

Смерть застала артиста в его резиденции в округе Десото, штат Миссисипи, в присутствии его седьмой по счету жены Джудит. Ранее у музыканта были проблемы со здоровьем, в частности перенес инсульт в 2019 году.

Как и гитара Чака Берри, фортепиано Джерри Ли Льюиса сыграло немаловажную роль в формировании стиля рок-н-ролл в середине 1950-х годов. Он был частью группы талантливых артистов, работавших в Мемфисе из Sun Records, вместе с Элвисом Пресли, Джонни Кэшем, Карлом Перкинсом и Роем Орбисоном.

Друг и одновременно соперник Элвиса Пресли Джерри Ли Льюис по прозвищу "Убийца" повлиял на целое поколение музыкантов, например Брюса Спрингстина, который в 1995 году сделал такое заявление: "Он не поет рок-н-ролл. Он сам и есть рок-н- ролл".

Льюис был одним из первых артистов, который был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1986 году. Он оказал такое большое влияние на мировую поп-музыку, что когда Джон Леннон впервые встретился с ним за кулисами на концерте в Лос-Анджелесе, член The Beatles опустился на колени и поцеловал ноги Джерри Ли Льюиса.

Его альбомы содержали не только песни в стиле рок-н-ролл, но и кантри, госпела и ритм-энд-блюза, например в песнях "Me and Bobby McGee" и "To Make Love Sweeter for You".

Его музыка иногда была омрачена драмами и скандалами, включая его женитьбу на 13-летней двоюродной сестре Майре в 1957 году. Капризный и иногда буйный, артист время от времени злоупотреблял алкоголем и наркотиками, что принесло ему ряд проблем – как со здоровьем, так и с полицией.

В 2006 году он записал новый альбом "Last Man Standing", получивший признание критиков, с участием Кита Ричардса и Мика Джаггера, двух участников The Rolling Stones, а затем еще один альбом "Mean Old Man" в 2010 году, записанный с Эриком Клэптоном и Брюсом Спрингстином.

Напомним, знаменитый американский рэпер Артис Леон Айви, известный многим под псевдонимом Coolio, скончался в среду, 28 сентября.

