В США умер создатель спецэффектов к фильмам "Близкие контакты третьей степени" и "Бегущий по лезвию"

Трамбалл умер прошлой ночью после двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом.

Режиссер, продюсер и создатель спецэффектов Дуглас Трамбалл умер на 80 году жизни.

Об этом информирует журнал Variety со ссылкой на его дочь Эми Трамбалл.

"Мой отец Дуглас Трамбалл умер прошлой ночью после серьезной двухлетней борьбы с раком, опухолью головного мозга и инсультом", - написала его дочь в Facebook.

Трамбалл является режиссером фильмов "Молчаливое бегство", "Мозговой штурм" и "Назад в будущее… Поездка".

Но наибольшую известность ему принесли фильмы, для которых он создавал спецэффекты: "2001 год: космическая одиссея", "Близкие контакты третьей степени", "Звёздный путь. Фильм" и "Бегущий по лезвию".

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