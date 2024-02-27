В США умер военный, который поджег себя у посольства Израиля: его последние слова были об "освобождении Палестины"

В США умер летчик-военнослужащий ВВС Аарон Бушнелл, который 25 февраля поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне в знак протеста против войны в Газе. Перед смертью он заявил, что "больше не станет соучастником геноцида".

Об этом пишет AP.

На видео, распространенном в Сети, мужчина представляется как Аарон Бушнелл и говорит: "Я больше не буду соучастником геноцида". Военный также добавил, что то, что он собирается сделать, "минимально по сравнению со страданиями палестинцев".

Затем он обливает себя неизвестной жидкостью, поджигает ее и несколько раз крича "Освободите Палестину".

Как рассказали в департаменте полиции, 25-летний летчик Аарон Бушнелл из Сан-Антонио, штат Техас, скончался в больнице от полученных травм.

По данным BBC, Бушнелл был специалистом по киберзащите 531-й эскадрильи поддержки разведки на объединенной базе Сан-Антонио. С мая 2020 года проходил военную службу.

Возле посольства Израиля демонстранты устроили вече в честь Аарона Бушнелла.

Военный Воздушных сил США совершил самоподжог во время того, как премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху добивался одобрения кабинета министров на военную операцию в городе Рафах на юге Газы.

Напомним, в Чечне осудили крымчанина, которого раньше избил сын Кадырова.

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