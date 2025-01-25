В США утвердили кандидатуру министерши внутренней безопасности: как она относится к Украине

В ведомство, возглавляемое Кристи Ноем, входят Служба гражданства и иммиграции, Секретная служба, береговая охрана, погранично-таможенная служба и Агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Новым министром внутренней безопасности США 53-летняя Кристи Ноем, которая последние пять лет была губернатором Южной Дакоты. В субботу, 25 января, Сенат США одобрил ее кандидатуру в должности министра.

Об этом пишет The Hill.

"Голосование 59-34 за утверждение кандидатуры Ноем стало завершением гладкого процесса, даже несмотря на то, что другие кандидаты подвергаются более пристальному вниманию. Шесть демократов проголосовали вместе с республиканцами за утверждение ее кандидатуры. Ноем возглавит одно из крупнейших министерств в правительстве и одно из важнейших в администрации Трампа. Она полна решимости бороться с иммиграцией», – говорится в публикации.

Министерство внутренней безопасности контролирует работу Службы гражданства и иммиграции США, Секретной службы, береговой охраны, погранично-таможенной службы и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры.

Главное, что известно в Украине о Ноем, это ее критика помощи нашему государству, которую она называла "дорогой стратегической ошибкой", способствующей укреплению связей между РФ и Китаем.

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"Одна из самых больших проблем, которые сейчас стоят перед Министерством внутренней безопасности, является обеспечение безопасности границ нашей страны. Четыре года рекордной нелегальной иммиграции на нашей южной границе сделали нашу страну уязвимой для целого ряда проблем безопасности. Устранение этого кризиса и восстановление уважения к верховенству закона — один из приоритетов. Я считаю, что у Кристи есть все необходимое для выполнения этой задачи”, – заявил сенатор-республиканец Джон Тьюн.

Напомним, Трамп произвел ключевые назначения в своем правительстве.

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