В США утвердили оборонный бюджет из $300 млн военной помощи Украине

Американские законодатели отправили документ на подпись президенту Джо Байдену.

В среду, 15 декабря, Сенат США принял оборонный бюджет на 2022 год, в котором предусмотрено выделение $300 млн на оказание поддержки Украине.

Об этом сообщило издание Axios.

Законодатели направили оборонный бюджет на общую сумму $770 млрд президенту Байдену, который должен его подписать. Документ был принят 89 голосами, против голосовало 10 сенаторов.

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В Сенате согласовали размер военных расходов на $25 миллиардов больше, чем просил президент Байден. Также оборонный бюджет на 5% превосходит прошлогодний.

Этим документом предусмотрено выделение $300 млн на военную помощь Украине – на $50 млн больше, чем предлагал президент Байден. Из этой суммы $75 миллионов будут выделены на приобретение летального вооружения.

Также он предусматривает $4 млрд для Европейской оборонной инициативы и $150 млн для сотрудничества в сфере безопасности в странах Балтии.

Напомним, 7 декабря, на фоне онлайн-саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина, стало известно о том, что американские законодатели отказались вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2".

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