- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 66
- Время на прочтение
- 2 мин
В США утвердили оборонный бюджет на 2026 год: сколько средств получит Украина
400 миллионов долларов на 2026 год, и еще столько же - на 2027 год для Украины. Вашингтон утвердил ежегодный законопроект об оборонной политике.
Лидеры обеих палат Конгресса Соединенных Штатов согласовали законопроект об оборонном бюджете (NDAA). Однако конгрессмены потребуют участиться отчетности о вкладе союзников, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Текст обнародовало американское издание The Hill.
Текст включает в себя раздел «Расширение и модификация инициативы по оборонной помощи Украине», который предусматривает дополнительные 400 миллионов долларов финансирования на 2026 год и столько же на 2027-й.
Согласно документу, оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов. Президент Трамп ранее потребовал 892,6 миллиарда.
Законопроект также предусматривает оценку «военной стратегии, целей и расстановки сил России, влияющих на страны Индо-Тихоокеанского региона», в частности, на Китай.
Особо предлагается подготовить описание «масштабов двустороннего или многостороннего сотрудничества» между Китаем, Россией, Ираном и КНДР в «дипломатической, информационной, военной и экономической сферах».
Документ отправлен на рассмотрение Сената, который может проголосовать за оборонный бюджет уже на следующей неделе.
Reuters пишет, что этот законопроект стал компромиссом между версиями, принятыми Сенатом и Палатой представителей.
Конгресс также потребует участиться отчетности о вкладе союзников в помощь Украине, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.
Следует добавить, что NDAA уполномочивает программы Пентагона, но не финансирует их.
Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах есть влиятельные политические силы, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву, несмотря на то, какую позицию в этом отношении имеет президент США Дональд Трамп и его окружение, и способны существенно влиять на масштабы этой поддержки.