В США утвердили оборонный бюджет на 2026 год: сколько средств получит Украина

Конгресс США / © Associated Press

Реклама

Лидеры обеих палат Конгресса Соединенных Штатов согласовали законопроект об оборонном бюджете (NDAA). Однако конгрессмены потребуют участиться отчетности о вкладе союзников, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Текст обнародовало американское издание The Hill.

Текст включает в себя раздел «Расширение и модификация инициативы по оборонной помощи Украине», который предусматривает дополнительные 400 миллионов долларов финансирования на 2026 год и столько же на 2027-й.

Реклама

Согласно документу, оборонный бюджет США на 2026 год составит 901 миллиард долларов. Президент Трамп ранее потребовал 892,6 миллиарда.

Законопроект также предусматривает оценку «военной стратегии, целей и расстановки сил России, влияющих на страны Индо-Тихоокеанского региона», в частности, на Китай.

Особо предлагается подготовить описание «масштабов двустороннего или многостороннего сотрудничества» между Китаем, Россией, Ираном и КНДР в «дипломатической, информационной, военной и экономической сферах».

Документ отправлен на рассмотрение Сената, который может проголосовать за оборонный бюджет уже на следующей неделе.

Реклама

Reuters пишет, что этот законопроект стал компромиссом между версиями, принятыми Сенатом и Палатой представителей.

Конгресс также потребует участиться отчетности о вкладе союзников в помощь Украине, чтобы отслеживать, как европейские партнеры поддерживают Киев.

Следует добавить, что NDAA уполномочивает программы Пентагона, но не финансирует их.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах есть влиятельные политические силы, для которых принципиально важна поддержка Украины. Они готовы помочь Киеву, несмотря на то, какую позицию в этом отношении имеет президент США Дональд Трамп и его окружение, и способны существенно влиять на масштабы этой поддержки.