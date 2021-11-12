В США увеличилось количество жертв давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта

Одна из жертв до самой смерти находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

Число погибших в результате давки на концерте рэпера Трэвиса Скотта в американском штате Техас возросло до девяти.

Об этом информирует KTRK со ссылкой на представителя семьи жертвы.

Напомним, что давка произошла 5 ноября в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек. Власти ранее сообщали о гибели восьми человек в возрасте от 14 до 27 лет, несколько десятков пострадали. Среди госпитализированных оказались дети.

Также адвокат семьи одной из пострадавших заявил, что скончалась накануне вечером от полученных критических травм.

По данным телеканала, погибшую звали Бхарти Шахани, ей было 22 года. Как сообщила семья жертвы, до самой смерти она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Вскоре после госпитализации у нее пропала мозговая активность.

Astroworld Festival – ежегодный музыкальный фестиваль в городе Хьюстон, штат Техас, организованный Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.

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