В США уверены, что Россия оказывает Ирану "беспрецедентную" военную помощь в обмен на оружие для войны в Украине

Иран, вероятно, снабжает беспилотники России для использования в Украине, но РФ стремится превратить эти отношения в "полноценное оборонное партнерство".

США утверждают, что Россия предоставляет Ирану "беспрецедентный уровень" военно-технической поддержки в обмен на иранское оружие для ведения войны в Украине.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на источники в администрации президента Джо Байдена.

Издание утверждает, что в рамках расширенного партнерства Россия может поставлять Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО. Весной иранские пилоты учились в России управлять российским истребителем Су-35, что, по словам официальных лиц, свидетельствует о том, что Иран "может начать получать самолет в течение следующего года".

Ранее Белый дом заявлял, что считает, что Иран поставляет беспилотники России для использования в Украине, но отношения между двумя странами превращаются в "полноценное оборонное партнерство" с вооруженным и военным опытом, текущим в обоих направлениях.

По словам официальных лиц, Россия стремится к сотрудничеству с Ираном в разработке оружия, в частности, создании общей линии производства беспилотников в России.

Также читайте США поддерживают мирный план Зеленского: может стать потенциальным решением войны

"Это партнерство представляет угрозу не только Украине, но и соседям Ирана в регионе. Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире", — сказал один высокопоставленный чиновник американской администрации.

Ожидается, что вскоре администрация Байдена должна определить три российских организации, участвовавших в передаче иранских БПЛА для использования в Украине, сообщили чиновники. Среди них – Воздушно-космические силы России, получаемые БПЛА, и 924-й государственный центр беспилотной авиации России. Личный состав 924-го отправился в Иран, чтобы пройти обучение на иранском оружии.

Анонимные чиновники говорят, что США также "рассматривают варианты собрать группу стран-единомышленников для обсуждения военного сотрудничества между Ираном и Россией", а также работают с другими странами, чтобы гарантировать, что Россия и Иран не смогут перекидывать оборудование, оружие или деньги через их страны. .

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена заявили, что США полагают, что Иран рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России. И они ожидают, что Иран будет все сильнее поддерживать РФ в ближайшие месяцы.

"Мы призываем Иран изменить курс и не прибегать к этим шагам. Мы используем имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы разоблачить и помешать этой деятельности — и мы готовы сделать больше", — заявил один из чиновников.

Напомним, американский президент Джо Байден в пятницу, 9 декабря, объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 275 млн. долларов.

800 миллионов долларов для Украины: в США обнародовали бюджет на следующий год

Читайте также: