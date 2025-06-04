В США увидели угрозу для себя после удара дронов Украины по российским самолетам - WSJ

В США увидели угрозу для себя после удара дронов Украины. / © Associated Press

Реклама

Удар украинских дронов по российской авиабазе, во время которого повреждены до 40 самолетов, заставил американских аналитиков задуматься над слабыми местами обороны США.

Как пишет Wall Street Journal, операция Киева стала не только тактическим успехом, но и уроком Пентагона.

"Это сигнал тревоги. Родина США гораздо более уязвима, чем осознает большинство американцев", - отмечает издание.

Реклама

Издание отмечает: Украина использовала дешевые дроны, чтобы поразить сверхдорогое российское авиационное вооружение на хорошо защищенных базах. Подобный сценарий, когда, например, B-2 в США становятся мишенью иранских или китайских беспилотников, уже не кажется фантастикой.

Аналитик Фред Каган отметил, что американский стратегический авиапарк значительно сократился после Холодной войны и сосредоточен на нескольких уязвимых базах, которые могут стать легкой мишенью. WSJ напоминает, что подобная уязвимость касается не только самолетов, но и авианосцев, средств ПВО и других критических объектов.

"США не имеют права больше игнорировать другие угрозы, кроме баллистических ракет - в частности, крылатые ракеты, дроны, воздушные шары-шпионы", - предупреждает газета.

В материале отмечается, что необходимо активизировать работу над созданием многоуровневой национальной противовоздушной обороны, в частности, программы Golden Dome, инициированной президентом Трампом. Выделенные Конгрессом $25 млрд — только начало, говорят авторы, ведь защиту страны нельзя построить одним бюджетным вливанием.

Реклама

Отдельное внимание уделяется уязвимости баз США в Тихоокеанском регионе, особенно на Аляске, где расположены дорогие F-22. Аналитики Института Гадсона предупреждают, что отсутствие укрепленных ангаров для новых B-21 может обойтись США стратегическому преимуществу.

"Не строить укрытие стоимостью $30 млн для самолетов за $600 млн - это ошибка", - говорится в докладе.

Wall Street Journal заключает: американцы привыкли к войнам, ведущимся за океаном, но в случае нового глобального конфликта именно территория США может стать полем боя.

"Украина оказала нам большую услугу - она не только уничтожила российские бомбардировщики, но и показала, насколько мы самоуспокоены", - говорится в завершении публикации.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинская сторона не информировала Вашингтон о планах СБУ по атаке беспилотниками по объектам глубоко в тылу России.