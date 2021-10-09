В США уволенный мужчина устроил стрельбу в доме престарелых: есть погибшие

В США уволенный мужчина устроил стрельбу в доме престарелых: есть погибшие

Предварительно, нападающий разозлился на коллег и открыл огонь в ответ на свое увольнение.

В американском штате Мэриленд в пятницу, 8 октября, две женщины погибли в результате стрельбы в доме престарелых в городе Кэпитол-Хайтс.

Об этом сообщает WJLA.

Отмечается, что инцидент произошел около 9:10 по местному времени. Когда полицейские по вызову прибыли на место происшествия, из здания выбежал молодой человек, рассказавший, что в помещении находится вооруженный человек.

Также читайте Бойня в университете Перми: стрелок после комы начал общаться

Правоохранители вошли в здание и сразу же обнаружили первую жертву стрелка: женщину убили в коридоре. Впоследствии офицеры увидели вторую погибшую. Тогда они начали эвакуацию помещения и вызвали подкрепление.

Эвакуированные жители дома престарелых рассказали журналистам, что знакомы со стрелком. По их словам, нападавший был сотрудником заведения, однако недавно его уволили. Мужчина якобы разозлился на персонал, из-за чего застрелил двух менеджеров.

Задержать подозреваемого удалось на третьем этаже здания. Один из очевидцев рассказал, что после двух убийств стрелок сам попросил его связаться с полицией, заверив, что больше не представляет угрозы.

Также читайте В Сети показали видео с места смертельной стрельбы в пассажирском поезде в США

Местные власти охарактеризовали инцидент как "очередной случай непонятного горя" и выразили соболезнования семьям жертв. Чиновники добавили, что не знают, какую роль в этой ситуации сыграло психическое здоровье подозреваемого, однако увеличат услуги по поддержке психического здоровья, а также помощи в поиске работы и аренды.

Ранее в США школьная драка чуть не превратилась в трагедию, когда один из учеников старшей школы города Арлингтон принес оружие и пустил его в ход на перемене. До сих пор неизвестно, выживет ли один из раненых школьников.

Новости мира: в штате Аризона произошла стрельба в поезде - один офицер полиции погиб

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку