В США уже готовятся объявить импичмент: кто поплатится за разгром республиканцев — CNN

Пит Хегсет / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп мог единолично принять решение о начале войны с Ираном, которая обрушила поддержку избирателей и привела к сокрушительному разгрому республиканцев на промежуточных выборах. Однако исторические потери партии лишь ускоряют попытки найти другого виновника, которым должен стать глава Пентагона Пит Хегсет.

Как сообщает телеканал CNN, Палата представителей США может проголосовать за объявление импичмента главе оборонного ведомства уже на следующей неделе.

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Многие законодатели-республиканцы и их союзники, напуганные результатами выборов, пытаются оперативно возложить ответственность на Хегсета. Неофициально они утверждают, что именно он сыграл главную роль в убеждении Трампа атаковать Иран без четкой стратегии выхода и плана преодоления неизбежных политических последствий.

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Конгрессмен-республиканец от Кентукки Томас Масси подтвердил CNN, что планирует инициировать голосование по импичменту Гегсета сразу после возвращения Конгресса к работе. Источники в партии прогнозируют, что эта инициатива соберет необходимое количество голосов.

Война как главный провал и раскол у республиканцев

Республиканцы обвиняют Хегсета в том, что он преувеличил способность США одержать скорую победу, а также продолжал настаивать на эскалации, несмотря на отсутствие каких-либо признаков готовности Ирана к капитуляции. Конфликт превратился в затяжную «бесконечную войну», которая усугубила экономический кризис в стране и спровоцировала бунт избирателей.

Даже вице-президент Джей Ди Вэнс открыто признал: «Причина, почему мы проиграли — это война», хотя и воздержался от персональных обвинений.

В то же время Трамп отказывается увольнять своего соратника. По данным источников в Белом доме президент лично поддерживает Хегсета и призывает его бороться против попыток импичмента или расследований.

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«Буквально два дня назад президент говорил ему: Ты мой лучший парень, ты лучший, кто у меня есть», — отметил чиновник Белого дома.

Хегсет готовится к бою

Сам министр обороны настроен решительно и не собирается уходить в отставку. Спикер Пентагона Шон Парнелл заявил, что Хегсет «не отступит под давлением политиков, пытающихся заработать баллы на фальшивых расследованиях».

Однако аналитики и чиновники администрации считают, что отставка или импичмент Хегсета — это лишь вопрос времени, ведь в окружении Трампа ищут способ сместить фокус общественного гнева с самого президента на руководство оборонного ведомства.

Провал республиканцев на выборах: последние новости

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс — переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. По промежуточным итогам Демократическая партия сформировала большинство и в Палате, и в Сенате.

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Заметим, что демократы перехватили у республиканцев сразу шесть мест в Сенате. Особенно показательно, что среди них Техас, Канзас и Южная Каролина, где представители Демократической партии не побеждали в течение нескольких десятилетий.

Дональд Трамп заявил, что «совершенно готов» признать результаты промежуточных выборов в Конгресс, похвалив оппонентов за успешную избирательную кампанию. Впрочем, президент признался, что результаты голосования его удивили.

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