В США в море неподалеку от авиабазы нашли дрон-копию "Шахеда" (фото)

Найденный неподалеку авиабазы ВВС США дрон, похожий на «Шахед-136»

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В США у побережья Флориды группа рыбаков вместо обычной добычи выловила из водоема загадочный беспилотник. Находка может быть американской копией иранского ударного дрона «Шахед», которая раньше исчезла во время испытаний недалеко от авиабазы американских Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает CNN.

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Необычный улов ждал группу рыбаков, которые 19 сентября отправились в море на арендованной лодке. Вместо привычной рыбы они обнаружили американский военный дрон, который, вероятно, является копией иранского «Шахеда-136».

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Компания Hot Spots Charters, организующая рыболовные поездки в районе Пенсаколы, рассказала о находке в Facebook. Там также опубликовали фото дрона вместе с традиционным уловом.

«Великолепные 6 часов сегодня с этой командой! Если кто-то ищет свой дрон, звоните в Hot Spots!» — написал капитан лодки Даниэль Арсено.

На другом снимке видно, что беспилотник фактически занял всю носовую часть рыболовного судна.

Найденный неподалеку авиабазы ВВС США дрон, похожий на «Шахед-136»

По данным издания The War Zone, необычную находку обнаружили неподалеку от американской авиабазы Эглин. На ее территории дислоцируется 96-е испытательное авиакрыло ВВС США.

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Представитель авиабазы подтвердил, что один из состоящих на ее учете беспилотников исчез. В то же время он не сообщил, о какой именно модели идет речь.

«Я могу подтвердить, что мы проводили испытания, и испытательный образец упал», — сказал представитель изданию TWZ.

Найденный неподалеку авиабазы ВВС США дрон, похожий на «Шахед-136»

Арсено рассказал CNN, что наткнулся на беспилотник случайно. По его словам, поначалу экипаж просто заметил неизвестный плавающий в воде объект.

«Плыли вдоль побережья в открытом море и увидели, что он плавает», — сказал капитан лодки.

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Внешний вид найденного аппарата, вероятно, соответствует модели FLM 136 — американской копии иранского «Шахеда-136».

На обнародованных Hot Spots Charters фото можно увидеть повреждения дрона: у него нет носовой части, а также винта в задней части.

Впоследствии представители компании сообщили, что за беспилотником приехали люди.

«Черные внедорожники приехали и забрали свой дрон, все хорошо!» — написала компания в Facebook.

Напомним, в марте 2026 года сообщалось, что США впервые применили против Ирана новые дальнобойные ударные дроны LUCAS, похожие на иранские «Шахед-136». Аппараты имеют спутниковую связь, что позволяет управлять ими в реальном времени, обходить ПВО и значительно усложняет перехват. Проект LUCAS ориентирован на низкую стоимость (около 35 тыс. долл. за единицу) и истощение противовоздушной обороны противника.

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