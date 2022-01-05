В США в новогоднюю ночь подстрелили четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда

Девочка получила пулевое ранение в живот и несколько пробитых ребер.

В американском штате Техас в ночь на субботу, 1 января, в Хьюстоне подстрелили четырехлетнюю племянницу Джорджа Флойда Арианну.

Об этом сообщает FOX 9.

Отмечается, что инцидент произошел около трех часов ночи по местному времени, когда неизвестные открыли огонь в сторону квартиры, в которой девочка находилась с четырьмя взрослыми и еще одним ребенком.

Одна из пуль попала в Арианну. По словам сестры Флойда Латонии, девочка получила пулевое ранение в живот и несколько пробитых ребер. В больницу ее отвез отец.

Пострадавший ребенок уже перенес операцию и остается в детской районной больнице, ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Между тем начальник управления полиции Хьюстона Трой Финнер призвал очевидцев помочь "в предоставлении информации, которая могла бы привести к аресту подозреваемого или подозреваемых". Информации по описанию злоумышленников или по мотивам преступления у правоохранителей нет.

Напомним, что 25 мая 2020 года афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе во время задержания, когда один из полицейских применил к нему удушающий прием. На следующий день тысячи людей вышли на протесты против жестокости полицейских и расизма.

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