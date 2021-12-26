В США в пожаре в собственном доме погибли отец и два сына: причиной могла стать рождественская елка

В США в пожаре в собственном доме погибли отец и два сына: причиной могла стать рождественская елка

В огне также погибли две домашние собаки семьи.

В американском штате Пенсивальная на Рождество 25 декабря в результате пожара в собственном доме в Квакертауне погиб мужчина и двое его сыновей школьного возраста.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на субботу, когда пятеро членов семьи Кинг спали на втором этаже дома. Пожарные, прибывшие на место происшествия, неоднократно пытались попасть в охваченное огнем помещение, однако это было "слишком опасно".

"Входная дверь и переднее окно были заблокированы, в этот момент огонь распространялся по всему дому. Пожарным было очень тяжело войти в здание. Это заняло некоторое время", — рассказал маршал пожарной охраны Дуг Вильгельм.

Когда чрезвычайники все же смогли войти в здание, 41-летний Эрик Кинг и двое его сыновей уже были мертвы. В огне также погибли две домашние собаки семьи. В то же время мать и старший сын получили легкие ожоги. Пострадавших госпитализировали, однако впоследствии выписали из больницы.

Причиной возгорания могла стать старая рождественская елка в сочетании с проблемами с электроснабжением. По словам Вильгельма, именно засохшее дерево стало местом первоначального возникновения огня.

Между тем, в Сети на созданной для поддержки уцелевших членов семьи Кинг странице GoFundMe собрали более 200 тысяч долларов.

Читайте также: