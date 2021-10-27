В США в прокуратуре не исключают уголовные обвинения в деле о гибели Галины Хатчинс

"На данном этапе все возможно", - уверяют правоохранители.
Расследование смерти в США кинооператора украинского происхождения Галины Хатчинс от пули, выпущенной известным американским актером Алеком Болдуином, может завершиться даже выдвижением уголовных обвинений.
Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс, - пишет New York Times.
"Мы ничего не исключали. На данном этапе все возможно, включая уголовные обвинения", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.
В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.
Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, потому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор окончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работу над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.
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