В США в прокуратуре не исключают уголовные обвинения в деле о гибели Галины Хатчинс

В США в прокуратуре не исключают уголовные обвинения в деле о гибели Галины Хатчинс

"На данном этапе все возможно", - уверяют правоохранители.

Расследование смерти в США кинооператора украинского происхождения Галины Хатчинс от пули, выпущенной известным американским актером Алеком Болдуином, может завершиться даже выдвижением уголовных обвинений.

Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс, - пишет New York Times.

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"Мы ничего не исключали. На данном этапе все возможно, включая уголовные обвинения", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитного оружия.

В инциденте также пострадал находившийся за спиной украинки режиссер Джоэл Соуза. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, потому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор окончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работу над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

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