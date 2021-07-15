В США в разгар пандемии смертность от передозировки достигла рекордных 93 тысяч

В США в разгар пандемии смертность от передозировки достигла рекордных 93 тысяч

Эксперты говорят о значительном влиянии пандемии COVID-19.

В США в разгар пандемии COVID-19 в 2020 году от передозировки умерли 93 тысячи человек. Предыдущий рекорд в стране установили годом ранее, когда жертвами наркотиков стали 72 тысячи американцев.

Об этом со ссылкой на данные американского правительства, обнародованные в среду, 14 июля, сообщает The Associated Press.

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"Это ошеломляющая потеря человеческих жизней, — высказался исследователь из Браунского университета Брэндон Маршалл, который отслеживает случаи передозировок. — COVID значительно увеличил кризис".

По словам экспертов, коронавирусные ограничения изолировали людей, страдающих от наркомании, и усложнили им доступ к лечению.

Для сравнения, в 1970 году, когда в США бушевала эпидемия героина, с передозировкой связывали менее 7,2 тысячи смертей, а в разгар эпидемии крэка в 1988 году — около 9 тысяч.

В то же время все эти наркотики в последние годы вытеснил фентанил — опасно мощный опиоид, разработанный для лечения сильной боли, вызванной такими заболеваниями, как рак.

Как пишет издание, "все чаще его незаконно продают и смешивают с другими наркотиками". В прошлом году именно фентанил был причиной более 60% смертей от передозировки, свидетельствуют данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

В общем 2020 год оказался самым смертоносным в истории США — в стране зарегистрировали более 3,3 миллиона летальных случаев, 378 тысяч из которых, к слову, связывают с COVID-19.

Напомним, что в Японии за месяц вследствие самоубийств умерло больше людей, чем от осложнений COVID-19 за весь 2020 год.

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