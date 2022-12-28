В США в результате снежной бури погибли 64 человека

Наибольший удар пришелся на округ Эри, штат Нью-Йорк, где погибли по меньшей мере 33 человека

В США в результате вьюги количество жертв возросло до 64 человек, из-за заблокировавшего дороги рекордного снегопада, чем мешает проводить спасательные операции.

Об этом сообщает издание NBC News.

В сообщении указывается, что самый большой удар пришелся на округ Эри, штат Нью-Йорк, где погибли по меньшей мере 33 человека. В округе сообщили, что 25 смертей были напрямую связаны с вьюгой, несколько человек нашли мертвыми в машинах, а некоторые погибли от проблем с сердцем.

Из-за обильных осадков люди остаются в своих домах, движение по дорогам заметно усложнилось, а температура воздуха начала резко падать.

В результате стихийного бедствия жертвы были зафиксированы в одеяниях: Иллинойс, Канзас, Кентукки, Колорадо, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Мичиган, Миссури, Небраска, Висконсин и Тенесси.

Напомним, ранее сообщалось, что в Японии из-за сильного снегопада погибли 17 человек, по меньшей мере 93 получили ранения, а сотни домов остались без электричества.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Канаде из-за снежного шторма с рельсов сошел грузовой поезд.

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