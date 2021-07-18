В США в результате утечки химикатов в аквапарке госпитализированы более 30 человек

Среди госпитализированных — трехлетний ребенок.
В американском штате Техас в результате утечки химикатов в аквапарке Six Flags Hurricane Harbor, расположенном в районе Спринг, госпитализировали 31 человека.
Об этом районная пожарная служба сообщила в Twitter.
Отмечается, что среди госпитализированных — трехлетний ребенок, состояние которого оценивается как стабильное. Известно, что еще 55 человек отказались от услуг скорой помощи.
По данным спасателей, пострадавшие жаловались на раздражение кожи и дыхательных путей. Граждан призывают покинуть территорию аквапарка.
Причины инцидента устанавливаются. По данным СМИ, первыми симптомы почувствовали посетители, находившиеся у детского бассейна.
Ранее в России в аквапарке дети отравились хлором: 5 пострадавших, 1 ребенок в реанимации.