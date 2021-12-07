В США внесли изменения в оборонный бюджет по санкциям против "Северного потока – 2" и военной помощи Украине

В США внесли изменения в оборонный бюджет по санкциям против "Северного потока – 2" и военной помощи Украине

На инициативеу военного сдерживания России в США планируют потратить 4 млрд долларов.

Во вторник, 7 декабря, на фоне онлайн-саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина стало известно о том, что американские законодатели отказались вводить санкции против российского трубопровода "Северный поток-2" и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 7 декабря, заявлении процедурного комитета Палаты представителей Конгресса США.

Санкции против "Северного потока-2", которые собирались заложить в оборонный бюджет США на 2022 год, убрали из согласованного проекта.

“Законопроект Палаты представителей содержал положение, предписывающее президенту ввести санкции в отношении "Северного потока-2". Исправление Сената не содержало аналогичного положения. Соглашение не включает это положение”, — говорится в документе.

Конгресс США также отказался вводить санкции против российского госдолга и российских физлиц, подозреваемых в нарушении прав человека. Ранее в оборонном бюджете было положение о введении таких санкций, но Сенат отклонил его.

В то же время, согласованный проект предусматривает $4 млрд на инициативу военного сдерживания России и $300 млн на военную поддержку Украины. В документе говорится, что он "включает $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) и дополнительные инвестиции для целей EDI". Эта сумма на $569,8 млн больше, чем запрос Белого дома.

Проектом также предусмотрено "$300 млн на инициативу содействия безопасности Украины, которая обеспечивает поддержку и содействие украинским вооруженным силам — увеличение по сравнению с бюджетным запросом в $250 млн".

Кроме того, Сенат поддержал инициативу продлить запрет на деятельность лиц, признающих суверенитет России над Крымом.

Напомним, во время онлайн-саммита с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден выразил глубокую обеспокоенность Соединенных Штатов и европейских союзников по поводу наращивания вооруженных сил России, которые "окружают Украину".

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