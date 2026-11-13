ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
1555
Время на прочтение
1 мин

В США внезапно приостановили все вылеты из аэропортов: что известно (обновлено)

В США полностью приостановили вылеты из всех аэропортов страны.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Аэропорт США

Аэропорт США / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).

По данным ведомства, оно издало приказ о приостановлении всех вылетов из аэропортов США. Причиной такого решения были названы чрезвычайные обстоятельства и вопросы безопасности.

Несмотря на запрет на вылеты по всей стране, в небе над США до сих пор находится много самолетов.

По данным сервиса Flightradar, над государством сейчас летят сотни бортов. Ограничение FAA касается только новых вылетов, поэтому рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают полет.

Flightradar

Flightradar

Позже министр транспорта Шон Даффи сообщил, что все центры управления воздушным движением США столкнулись со сбоем связи.

По словам чиновника, эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) уже выясняют причины этой технической проблемы.

В то же время, по информации Clash Report, масштабный запрет на вылеты уже привел к задержке или отмене около 7 тысяч авиарейсов. Предварительно ограничения планируют удерживать до 22:00 по центральному времени США.

Напомним, во время посадки в аэропорту имени Шопена в Польше пилот самолета внезапно включил двигатели на полную мощность и снова взмыл вверх.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie