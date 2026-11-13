В США внезапно приостановили все вылеты из аэропортов: что известно (обновлено)

Аэропорт США / © Associated Press

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В США ввели масштабные ограничения на авиаперелеты по всей стране.

Об этом сообщило Управление гражданской авиации США (FAA).

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По данным ведомства, оно издало приказ о приостановлении всех вылетов из аэропортов США. Причиной такого решения были названы чрезвычайные обстоятельства и вопросы безопасности.

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Несмотря на запрет на вылеты по всей стране, в небе над США до сих пор находится много самолетов.

По данным сервиса Flightradar, над государством сейчас летят сотни бортов. Ограничение FAA касается только новых вылетов, поэтому рейсы, которые уже находятся в воздухе, продолжают полет.

Flightradar

Позже министр транспорта Шон Даффи сообщил, что все центры управления воздушным движением США столкнулись со сбоем связи.

По словам чиновника, эксперты Федерального управления гражданской авиации (FAA) уже выясняют причины этой технической проблемы.

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В то же время, по информации Clash Report, масштабный запрет на вылеты уже привел к задержке или отмене около 7 тысяч авиарейсов. Предварительно ограничения планируют удерживать до 22:00 по центральному времени США.

Напомним, во время посадки в аэропорту имени Шопена в Польше пилот самолета внезапно включил двигатели на полную мощность и снова взмыл вверх.

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