В США внутри аллигатора нашли останки мужчины, пропавшего возле своего дома после урагана "Ида"

В США внутри аллигатора нашли останки мужчины, пропавшего возле своего дома после урагана "Ида"

Погибший Саттерли работал волонтером в местной школе и готовил еду для пострадавших от шторма.

В США внутри 228-килограммового аллигатора нашли останки мужчины, который 30 августа исчез после урагана "Ида".

Об этом сообщает СNN.

Отмечается, что мужчиной, останки которого идентифицировали внутри пресмыкающегося, оказался 71-летний Тимоти Саттерли, который пропал без вести в прошлом месяце возле своего дома. Как рассказала его жена, аллигатор напал на мужчину и откусил руку. После чего она побежала звать помощь, а когда вернулась мужа уже не было.

Позже Департамент дикой природы и рыболовства Луизианы выследил пресмыкающегося. Аллигатора поймали, а внутри нашли человеческие останки. Согласно анализам ДНК, останки соответствуют именно пропавшему мужу.

"Теперь, когда мы нашли аллигатора, по крайней мере, жена может получить свидетельство о смерти", — сказал коронер.

Стоит отметить, что нападение аллигатора произошел на следующий день после того, как один из самых мощных ураганов "Ида" обрушился на побережья Мексиканского залива США и Луизиану, вызвав разрушительные наводнения.

Напомним, посетители частного зоопарка в городе Вест-Вэлли-Сити штата Юта спасли смотрительницу, которую затянул в воду аллигатор на глазах у детей.

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