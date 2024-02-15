В США во время празднования победы в Супербоуле произошла стрельба: по меньшей мере один погибший

В Белом доме заявили, что президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе.

Один человек погиб и от 10 до 15 человек получили ранения в результате стрельбы в американском мусте Канзас-Сити, после парада и митинга в честь победы в Супербоуле местной команде.

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Об этом информирует ABCnews.

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сказала, что точное количество жертв выстрелов неизвестно. По ее словам, двое подозреваемых взяты под стражу.

Как пишет CNN, согласно сообщению Белого дома, президент Джо Байден был проинформирован о стрельбе в Канзас-Сити.

В Белом доме также сообщили, что они поддерживают связь как с руководством штата, так и с местными, и что федеральные правоохранительные органы работают на месте, помогая местным правоохранительным органам.

Пожарная служба Канзас-Сити сообщает, что один человек погиб и по меньшей мере 14 человек получили ранения в конце празднования случая победы в Супербоуле.

Мэр Канзас-Сити, штат Миссури, Куинтон Лукас сказал журналистам на пресс-конференции, что ему позвонили из Белого дома с предложением "федеральной помощи в расследовании".

Напомним, ранее сообщалось, что в Стамбуле произошла стрельба в католической церкви во время службы, есть жертва.

Кроме того, мы ранее информировали, что мужчина в балаклаве расстрелял из автомата автомобиль на Днепропетровщине, водитель погиб.

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