В США во время приземления разбился и загорелся частный самолет: никто не выжил

В США во время приземления разбился и загорелся частный самолет: никто не выжил

В районе аэропорта был сильный туман, однако работники утверждают, что видимость не ограничивала воздушное движение.

В американском городе Траки (штат Калифорния) во время приземления неподалеку поля для гольфа разбился частный самолет. После падения машина загорелась. В результате аварии никто не выжил. На земле никто не пострадал.

О во вторник, 27 июля, сообщает ABC 10.

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Отмечается, что самолет идентифицировали как Twin Turbo Jet Challenger 605. Он должен был зайти на посадку в аэропорту Траки-Тахо.

JUST IN A plane preparing to land at Truckee-Tahoe Airport in California has crashed



pic.twitter.com/etjd3SIK0g — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 26, 2021

Следователи предполагают, что самолет летел с территории штатов Флорида или Айдахо. Воздушное судно двигалось в сторону аэропорта с севера. Сколько именно было пассажиров и членов экипажа на момент трагедии, пока не сообщается. Максимальное количество людей, которые могли поместиться на борту, составляет 18 человек.

Сейчас правоохранители устанавливают причины авиакатастрофы, а аэропорт не будет работать до 7 часов утра 28 июля. На место происшествия выезжало около 10 пожарных машин.

Напомним:

В Германии в районе Ангальт-Биттерфельд разбился одномоторный самолет, в котором находились люди. В результате падения судна на месте погибли три человека, четвертая пострадавшая скончалась в больнице.

в котором находились люди. В результате падения судна на месте погибли три человека, четвертая пострадавшая скончалась в больнице. А в Соединенных Штатах 18-летний пилот смог безопасно сесть на мосту, когда сломался самолет.

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