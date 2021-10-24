В США во время соревнований по драг-рейсингу автомобиль въехал в толпу зрителей: погибли двое детей

В США во время соревнований по драг-рейсингу автомобиль въехал в толпу зрителей: погибли двое детей

Драг-рейсер не справился с управлением и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.

В американском штате Техас в субботу, 23 октября, во время соревнований по драг-рейсингу Airport Race Wars 2 в аэропорту "Кервилл" автомобиль въехал в толпу зрителей.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что в результате инцидента погибли двое детей 6 и 8 лет. В то же время 34-летний виновник происшествия находится в стабильном состоянии.

Четырех человек вертолетом госпитализировали в больницы в Остине и Сан-Антонио. Кроме того, четырехмесячного младенца и четырехлетнюю девочку доставили в Региональный медицинский центр Петерсона в Керрвиле. Еще двум людям оказали помощь на месте происшествия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 15:20 по местному времени, когда драг-рейсер не справился с управлением и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, ударив несколько припаркованных автомобилей и наехав на людей, наблюдавших за мероприятием.

Ранее в Индии по делу о массовом убийстве фермеров арестовали сына министра внутренних дел Ашиша Мисхру. Автомобиль, в котором якобы находился задержанный, наехал на группу протестующих фермеров в городе Лахимпур, что в штате Уттар-Прадеш, раздавив четырех демонстрантов.

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