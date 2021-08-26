В США во время учений американские военные подорвали фрегат (видео)

В результате корабль раскололся пополам и затонул.
В США военные в рамках учений SINKEX уничтожили американский списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.
Видео об этом появилось на YouTube-канале ВМС США.
Издание The Drive сообщает, что по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.
Заметим, что фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, например, Турции, Австралии, Египта и Польши.
При этом корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.
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