В США во время учений американские военные подорвали фрегат (видео)

В результате корабль раскололся пополам и затонул.

В США военные в рамках учений SINKEX уничтожили американский списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry.

Видео об этом появилось на YouTube-канале ВМС США.

Издание The Drive сообщает, что по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате обстрела корабль раскололся пополам и затонул.

Заметим, что фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, например, Турции, Австралии, Египта и Польши.

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При этом корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.

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