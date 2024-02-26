В США военный поджег себя возле посольства Израиля – появились новые подробности

В воскресенье, 25 февраля, около 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву) американский военный поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Его доставили в больницу в критическом состоянии.

Как пишет CNN, это был лётчик-военнослужащий ВВС США.

На видео, которое есть в распоряжении CNN, мужчина представляется как Аарон Бушнелл и говорит: "Я больше не буду соучастником геноцида". Военный также добавил, что то, что он собирается сделать, "минимально по сравнению со страданиями палестинцев".

Затем он обливает себя неизвестной жидкостью, поджигает ее и несколько раз крича "Освободите Палестину".

Представитель ВВС США Роуз Райли подтвердил CNN, что к инциденту причастен летчик на службе.

Американский военный после совершенного был доставлен в местную больницу – он остается в тяжелом состоянии.

Представитель израильского посольства в США сказал, что "ни один работник посольства не пострадал и находится в безопасности".

Управление полиции округа Колумбия (MPD) заявило, что сотрудничает с Секретной службой и Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам для расследования инцидента.

Подобный инцидент произошел в декабре 2023 года возле израильского консульства в Атланте – человек тоже поджег себя. На месте обнаружили флаг Палестины.

Напомним, израильские войска готовы изменить сроки проведения операции в городе Рафак, что на юге Сектора Газа – какое условие.

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