В США воры среди бела дня ограбили магазин Yves Saint Laurent на $300 тысяч (видео)

Злоумышленники среди бела дня ограбили бутик Yves Saint Laurent в Глендейле, штат Калифорния.

Об этом пишет New York Post.

По информации издания, группа из по меньшей мере 30 воров нагло ворвалась в заведение и вынесла оттуда товаров на $300 тысяч.

Полицейское управление Глендейла подтвердило факт ограбления, количество подозреваемых и возможную сумму ущерба.

"Полицейское управление Глендейла расследует все версии и использует все доступные ресурсы, чтобы задержать виновных и привлечь их к ответственности", — сказал глава полиции полиции Мэнни Сид, добавив, что количество стражей порядка на улицах города будет увеличено.

Компания Caruso, владеющая торговым центром, где было совершено ограбление, пообещала вознаграждение в размере $50 тысяч за информацию, которая поможет задержать преступников.

Ранее стало известно, что французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, ограбивших ювелирный магазин Piaget в центре Парижа. Ориентировочная сумма ущерба — от 10 до 15 миллионов евро.

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