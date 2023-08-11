В США воры среди бела дня ограбили магазин Yves Saint Laurent на $300 тысяч (видео)

Злоумышленники не были задержаны.
Злоумышленники среди бела дня ограбили бутик Yves Saint Laurent в Глендейле, штат Калифорния.
Об этом пишет New York Post.
По информации издания, группа из по меньшей мере 30 воров нагло ворвалась в заведение и вынесла оттуда товаров на $300 тысяч.
Полицейское управление Глендейла подтвердило факт ограбления, количество подозреваемых и возможную сумму ущерба.
"Полицейское управление Глендейла расследует все версии и использует все доступные ресурсы, чтобы задержать виновных и привлечь их к ответственности", — сказал глава полиции полиции Мэнни Сид, добавив, что количество стражей порядка на улицах города будет увеличено.
Компания Caruso, владеющая торговым центром, где было совершено ограбление, пообещала вознаграждение в размере $50 тысяч за информацию, которая поможет задержать преступников.
Ранее стало известно, что французская полиция разыскивает двух мужчин и женщину, ограбивших ювелирный магазин Piaget в центре Парижа. Ориентировочная сумма ущерба — от 10 до 15 миллионов евро.
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