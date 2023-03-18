В США возобновили депортации россиян, убегающих от мобилизации – The Guardian

Штаты год предоставляли убежище российским беглецам от путинской мобилизации и репрессий. Однако, похоже, что позиция администрации Байдена изменилась.

В Соединенных Штатах негласно возобновили депортации россиян, что является очевидным изменением позиции, принятой после вторжения РФ в Украину, когда такие депортации были приостановлены.

Об этом пишет The Guardian.

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По информации издания приехавшего в Америку молодого россиянина, бежавшего от путинской мобилизации, на минувших выходных внезапно депортировали из Штатов обратно в Россию. В США он попал через Мексику.

Дженнифер Скарборо, техасская адвокат, среди клиентов которой есть четверо россиян, въехавших в США через границу из Мексики. Это один из ее клиентов был депортирован на выходных в Россию.

По словам юристки, миграционные органы пришли к выводу, что угроза мобилизации не может считаться основанием для предоставления убежища.

Два других клиента Скарборо остаются в юридической неопределенности. Они не успели вовремя предоставить необходимые документы, поэтому в любой момент россиян могут депортироваться. Один сейчас находится в изоляторе иммиграции в Луизиане, а другой был освобожден после объявления голодовки. Россияне уверяют миграционную службу США, что в случае возвращения домой подвергаются преследованиям или пыткам.

Третий клиент Скарборо смог своевременно подать документы и получил возможность новых слушаний.

"В марте 2022 года США заявили, что прекращают депортацию в Россию из-за политической ситуации, поэтому я не понимаю, почему они восстановили ее, и сделали это так тихо. Если мы против этой войны, то почему... депортируем людей воевать в Украине", – заявила адвокат.

Мобилизация в РФ

Напомним, 1 ноября 2022 года российский диктатор Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал. Военный комиссар подмосковных городов проговорился, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

Секретарь СНБО Алексей Данилов указал на то, что из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать. По разным данным, после объявления мобилизации из РФ сбежало почти миллион мужчин.

В частности, в начале октября 2022 года двое жителей Чукотки сбежали от путинской мобилизации на Аляску на маленькой лодке. Они проплыли по морю около 500 км. Позже оказалось, что их вытащил из американской тюрьмы украинский священник.

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