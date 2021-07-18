В США впервые за последние восемь лет у человека подтвердили обезьянью оспу

В США впервые за последние восемь лет у человека подтвердили обезьянью оспу

Случай зафиксировали в Техасе, а инфицированный прилетел из Нигерии.

У жителя Далласа в штате Техас в США, который недавно вернулся из Нигерии, подтвердили положительный результат инфицирования редкой для людей обезьяньей оспой.

Это первый подтвержденный в США случай этой болезни с 2003 года, заявили чиновники и заверили, что общественность не должна беспокоиться за безопасность. Об этом пишет Yahoo News.

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"Этот случай, хотя и редкий, но не является причиной для тревоги, и мы не ожидаем никакой угрозы для широкой общественности", — говорится в заявлении департамента здравоохранения округа Даллас со ссылкой на судью округа Даллас Клей Дженкинс.

В аэропорту и во время полета пассажиры были в масках.

"Считается, что риск распространения обезьяньей оспы воздушно-капельным путем среди других людей в самолетах и ​​аэропортах низкий", — отметили в департаменте здравоохранения.

Обезьянья оспа входит в семейство вирусов, что и обычная оспа, но она — редкая и потенциально смертельная инфекция, которая начинается с гриппоподобных симптомов и прогрессирует до сыпи на лице и теле. Это, как правило, длится два-четыре недели. Люди, которые не имеют симптомов, не способны передавать вирус, отмечает департамент здравоохранения.

Лабораторное исследование подтвердило, что пациент инфицирован штаммом вируса, который преимущественно наблюдается в Западной Африке, в частности Нигерии. Инфекции обезьяньей оспы, вызванные этим штаммом, смертельны примерно в одного человека из 100. Болезнь сильнее поражает людей с ослабленной иммунной системой.

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Даллаский инфицированный находится на изоляции в местной больнице, его состояние — стабильное.

Сейчас Центры по контролю и профилактике заболеваний в США сотрудничают с местными служащими здравоохранения, чтобы связаться с пассажирами авиакомпаний и другими лицами, контактировавшими с зараженным путешественником во время перелетов из Лагоса в Нигерии в Атланту 8 июля и из Атланты в Даллас 9 июля.

В 2003 году в США обезьяньей оспой заразились полсотни человек. В Соединенные Штаты были завезены инфицированные грызуны из Африки, от них болезнь передалась собакам, а затем — и людям.

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