В США впервые зафиксировали заражение человека смертельным мясоядным паразитом

Паразит мясной мухи / © Reuters

В Соединенных Штатах впервые обнаружен случай заражения человека плотоядным паразитом — так называемой мясной мухой (Cochliomyia hominivorax).

Об этом сообщает Sky News.

Что известно:

Инфекцию диагностировали у вернувшегося из поездки в Гватемалу жителя штата Мэриленд.

Паразит откладывает яйца в раны теплокровных животных, после чего сотни личинок начинают поедать живые ткани.

Без лечения болезнь может окончиться смертью.

Местные чиновники подтвердили факт заражения, а пациенту уже оказали помощь. По данным Reuters, приняты также профилактические меры, чтобы избежать распространения опасного паразита.

Контекст

На снимке изображен теленок после обработки дезинфицирующим спреем для предотвращения заражения мясной мухой. / © Reuters

Вспышка мясной мухи была зафиксирована в конце 2023 года в Центральной Америке и на юге Мексики. Для скота и диких животных это заболевание может иметь катастрофические последствия: через несколько недель зараженное животное погибает, если ему не предоставить лечение.

В США ситуация имеет и экономическое измерение. Страна ежегодно импортирует более миллиона голов крупного рогатого скота из Мексики. По подсчетам экспертов, новая вспышка может стоить Техасу — крупнейшему производителю говядины — до 1,8 млрд долларов из-за потери поголовья, затрат на лекарства и рабочую силу.

Как будут бороться

Министерство сельского хозяйства США объявило о строительстве нового комплекса по выращиванию стерильных мух. Такая стратегия уже позволила стране ликвидировать мясную муху в 1960-х годах: стерильных самцов выпускают в природу и постепенно уменьшают популяцию паразита.

Подобные мероприятия уже реализуются и в Мексике – там строят завод по производству стерильных мух стоимостью 51 млн. долларов.

Напомним, в США и Канаде все чаще появляются белки, покрытые нарывами и язвами, из которых вытекает жидкость. Как выяснилось, распространению этой болезни способствуют обычные кормушки для птиц.