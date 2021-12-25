В США врача христианской школы-интерната обвинили в содомии и развращении детей: что известно

В США врача христианской школы-интерната обвинили в содомии и развращении детей: что известно

Подозреваемый имеет медицинские лицензии Миссури, Калифорнии и Аризоне, управляет круглосуточной клиникой и помогает бездомным.

В американском штате Миссури врачу частной христианской школы-интерната Agape выдвинули обвинения в преступлениях в отношении детей, совершенных на сексуальной почве.

Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает The Associated Press.

Отмечается, что 57-летнего Дэвида Эрла Смока обвинили в содомии второй степени, развращении третьей степени в отношении ребенка в возрасте до 14 лет и в обольщении или попытке обольщения ребенка в возрасте до 15 лет.

По состоянию на пятницу подозреваемый не находится под стражей. По предварительным данным, его разыскивают.

Смок долгое время работал врачом в Agape, программе для примерно 150 мальчиков с "плохим поведением или плохой успеваемостью". Посещение школы стоит 48 тыс. долларов в год.

Как пишет Daily Mail, он также руководит круглосуточной клиникой в округе Седар и помогает бездомным в Спрингфилде. Врач имеет медицинские лицензии в Миссури, Калифорнии и Аризоне, а один из его сыновей женат на внучке покойного основателя Agape.

Он имеет в собственности особняк с 11 спальнями, который используется в качестве другой школы-интерната Legacy Academy Adventures.

Учебное заведение Agape находится под пристальным вниманием общественности с сентября, когда пяти сотрудникам, в частности зятю Смока, предъявили обвинения в совершении нападения на учеников.

Это произошло после того, как 16 мужчин, ранее посещавших школу, описали журналистам The Star годы физического насилия, ругательств, манипуляций и жестоких наказаний, в частности отказа в пище и воде.

После этого десятки бывших учеников школы начали рассказывать о своем опыте, а более 1,2 тыс. человек подписали петицию о том, чтобы закрыть учреждение.

Потерпевшие указывали, что насилие чаще всего совершалось в мягкой комнате, где сотрудники избивали и толкали студентов за проступки.

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