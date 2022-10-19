В США вскоре состоятся выборы: в Белом доме ответили, повлияют ли их результаты на дальнейшую поддержку Украины

В Белом доме заверили, что результаты парламентских выборов в США никак не повлияют на дальнейшую военную или финансовую поддержку Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью для CBS News.

Представитель Белого дома подчеркнул, что в администрации президента США "будут делать все возможное, чтобы поддержка Украины оставалась максимальной". Кроме того, Кирби подтвердил позицию Байдена, что Вашингтон будет помогать Украине в войне против России "столько, сколько нужно".

Кирби также прокомментировал заявление одного из республиканцев, заявившего о сокращении помощи для Украины, если их партия выиграет на выборах.

"Это вопрос не защиты Киева или, скажем, Славянска — это вопрос всей европейской структуры безопасности, которая существенно изменилась за последние восемь месяцев. Эти восемь месяцев обе палаты американского парламента были объединены в поддержке наших усилий, я уверен, что нам удастся сохранить поддержку Украины в Конгрессе и дальше", — добавил Кирби.

Военная помощь США Украине

США поддерживают Украину и оказывают ей одну из самых больших военных поддержек с начала полномасштабного вторжения России. В частности, после ракетных обстрелов России 10 октября глава Америки Джо Байден пообещал предоставить Украине современные системы ПВО.

США также готовятся ввести санкции против Ирана из-за поставок оружия России.

По данным министерства финансов, с февраля Украина получила около 19,4 млрд долларов финансовой помощи от иностранных партнеров. До конца года Украина может получить еще 5 млрд евро от ЕС, 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов и 1,3 млрд долларов от МВФ.

Выборы в США могут изменить американскую поддержку Украины в войне

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