В США выбрали спикера Палаты представителей — главное, что нужно знать о Майке Джонсоне

Майк Джонсон – четвертый выдвиженец. В его поддержку отдано 220 голосов. В частности, за него проголосовал его предшественник Кевин Маккарти.
В США с четвертой попытки избрали спикера Палаты представителей в Конгрессе. Им стал республиканец Майк Джонсон. За него было отдано 220 голосов.
Об этом сообщает CNN.
Что известно о спикере Палаты представителей, конгрессмене Майке Джонсоне
Новоизбранный спикер известен поддержкой 45 президента США Дональда Трампа и критикой помощи Украине.
51-летний Майк Джонсон – республиканец от штата Луизиана. Его впервые избрали в Палату представителей 2016 года.
У Джонсона есть юридическое образование. Специализируется на конституционном праве.
После получения степени делового администрирования в Университете штата Луизиана и докторской степени в Юридическом центре Пола М. Геберта Джонсон преподавал в колледже. Затем начал политическую карьеру в законодательном органе Луизианы, где работал с 2015 по 2017 годы.
Джонсон имеет тесные связи с экс-президентом, входил в команду его юристов и защищал Трампа во время обоих импичментов.
После того, как 7 ноября 2020 года были объявлены результаты выборов в США в пользу Джо Байдена, Джонсон обратился к Трампу с такими словами: "Оставайтесь сильными и продолжайте бороться, сэр! Нация зависит от вашей решимости. Мы должны исчерпать все доступные средства правовой защиты", чтобы восстановить доверие американцев к честности нашей избирательной системы".
"В 2024 году у нас будет еще большая и более важная ПОБЕДА! Мое настоятельное ПРЕДЛОЖЕНИЕ состоит в том, чтобы пойти дальше с ведущим кандидатом, Майком Джонсоном, и СДЕЛАТЬ ЭТО БЫСТРО!" — в свою очередь Трамп поддержал Джонсона 25 октября 2023 года.
Добавим, что Джонсон является членом Юридического комитета и Комитета по вооруженным силам. Он также бывший глава Республиканского научного комитета.
Важные факты о Джонсоне
- Выступает против помощи Украине, в частности, голосовал против пакета Киеву в 40 млрд долларов, потому что считает, что США не стоит помогать Украине на фоне внутренних проблем.
- Противник Байдена на президентских выборах 2020 года.
- Поддерживает ограничения прав ЛГБТ.
Напомним, на днях фракция Республиканской партии в Палате представителей по итогам пяти раундов голосования избрала нового кандидата в спикеры палаты – представителя из штата Миннесота Тома Эммера. Однако позже Эммер выбыл из числа претендентов на должность спикера Палаты представителей США.
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