В США выбрали спикера Палаты представителей — главное, что нужно знать о Майке Джонсоне

Майк Джонсон – четвертый выдвиженец. В его поддержку отдано 220 голосов. В частности, за него проголосовал его предшественник Кевин Маккарти.

В США с четвертой попытки избрали спикера Палаты представителей в Конгрессе. Им стал республиканец Майк Джонсон. За него было отдано 220 голосов.

Об этом сообщает CNN.

Что известно о спикере Палаты представителей, конгрессмене Майке Джонсоне

Новоизбранный спикер известен поддержкой 45 президента США Дональда Трампа и критикой помощи Украине.

51-летний Майк Джонсон – республиканец от штата Луизиана. Его впервые избрали в Палату представителей 2016 года.

У Джонсона есть юридическое образование. Специализируется на конституционном праве.

После получения степени делового администрирования в Университете штата Луизиана и докторской степени в Юридическом центре Пола М. Геберта Джонсон преподавал в колледже. Затем начал политическую карьеру в законодательном органе Луизианы, где работал с 2015 по 2017 годы.

Джонсон имеет тесные связи с экс-президентом, входил в команду его юристов и защищал Трампа во время обоих импичментов.

После того, как 7 ноября 2020 года были объявлены результаты выборов в США в пользу Джо Байдена, Джонсон обратился к Трампу с такими словами: "Оставайтесь сильными и продолжайте бороться, сэр! Нация зависит от вашей решимости. Мы должны исчерпать все доступные средства правовой защиты", чтобы восстановить доверие американцев к честности нашей избирательной системы".

"В 2024 году у нас будет еще большая и более важная ПОБЕДА! Мое настоятельное ПРЕДЛОЖЕНИЕ состоит в том, чтобы пойти дальше с ведущим кандидатом, Майком Джонсоном, и СДЕЛАТЬ ЭТО БЫСТРО!" — в свою очередь Трамп поддержал Джонсона 25 октября 2023 года.

Добавим, что Джонсон является членом Юридического комитета и Комитета по вооруженным силам. Он также бывший глава Республиканского научного комитета.

Важные факты о Джонсоне

Выступает против помощи Украине, в частности, голосовал против пакета Киеву в 40 млрд долларов, потому что считает, что США не стоит помогать Украине на фоне внутренних проблем.

Противник Байдена на президентских выборах 2020 года.

Поддерживает ограничения прав ЛГБТ.

Напомним, на днях фракция Республиканской партии в Палате представителей по итогам пяти раундов голосования избрала нового кандидата в спикеры палаты – представителя из штата Миннесота Тома Эммера. Однако позже Эммер выбыл из числа претендентов на должность спикера Палаты представителей США.

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