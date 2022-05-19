В США выпустили комикс об истории жизни Зеленского (фото)

Об истории жизни президента Украины Владимира Зеленского – от комика до лидера времен войны – в США выпустили комикс.
Об этом сообщает TidalWave Comics
Глянцевый комикс содержит 26 цветных страниц. Его автор – Майкл Фризелл, художник – Пабло Мартинена.
В комиксе изображен Зеленский на сцене "Квартала 95", возле президента США Дональда Трампа, с командой Офиса президента и т.д.
Приобрести комикс можно на Аmazon.com за 7,99 доллара (236 гривен). Часть средств от продаж авторы обещают передать Международному Красному Кресту.
Напомним, Зеленский заявил, что подписал указы о продлении военного положения и мобилизации в Украине, чтобы прогнать оккупантов и гарантировать государству реальную безопасность.
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