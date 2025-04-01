В США выразили обеспокоенность из-за приговора суда французской "подруге Путина"

Марин Ле Пен / © Reuters

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В Соединенных Штатах выразили «особую обеспокоенность» из-за лишения свободы и запрета баллотироваться на выборах для французской «подруги Путина» Марин Ле Пен .

Об этом сообщает Укринформ .

Это событие попросили прокомментировать представительницу Государственного департамента США Темми Брюс, на что она загадала слова вице-президента Джей Ди Венса о «свободе слова и политическом процессе».

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«Вспомним выступление вице-президента 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности по защите свободы слова, а также против исключения людей из политического процесса. Мы должны сделать больше как Запад, чем просто говорить о демократических ценностях. Мы должны жить ими», – сказала Брюс.

Также она заявила, что «исключение людей из политического процесса вызывает особую обеспокоенность, учитывая агрессивный и коррумпированный закон против президента Трампа в Соединенных Штатах».

Также Брюс заявила, что не согласна с определением о том, что Ле Пен ультраправо, поскольку это может звучать «унизительно».

Также представитель Госдепа заявила, что в США осведомлены о приговоре Ле Пен, но комментариев о решении суда она давать не будет.

Ранее сообщалось, что суд во Франции огласил приговор по делу Марин Ле Пен, лидер лидера ультраправых политических сил, депутат Национального собрания и Европейского парламента .

Мы ранее информировали, что французская "подруга Путина", лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала приостановку военной помощи Соединенных Штатов Америки Украине .