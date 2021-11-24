В США выросло количество жертв ДТП на параде, а в Сирии заявили об авиаударах из Израиля. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. Читать дальше –>
- В Сирии в результате авиаударов, нанесенных Израилем по объектам в центральном районе, погибли двое мирных жителей. Читать дальше –>
- До шести возросло количество жертв дорожно-транспортного происшествия, которое произошло во время рождественского парада в Уокешо в американском штате Висконсин. В больнице от полученных в результате наезда травм скончался восьмилетний мальчик. Между тем въехавшему в толпу 39-летнему водителю внедорожника Дарреллу Бруксу предъявлен ряд обвинений, в том числе в пяти умышленных убийствах первой степени. Ему грозит пожизненное лишение свободы. Читать дальше –>
- Причиной смерти жениха убитой блогерши Габби Петито американца Брайана Ландри стало самоубийство. 23-летний парень скончался от огнестрельного ранения в голову. Читать дальше –>
- В американском штате Миссури из тюрьмы после 43 лет отбывания наказания освободили жителя Канзас-Сити, которого в 1979 году незаконно осудили по обвинению в трех убийствах. Читать дальше –>