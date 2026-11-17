Секретная сеть связи Агентства нацбезопасности США прекратила работу

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В США произошла масштабная техническая неисправность в работе Агентства национальной безопасности ( АНБ ) — одной из самых мощных разведывательных структур страны. Вышла из строя секретная внутренняя сеть NSANet, которой сотрудники используют для обмена информацией с ограниченным доступом.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на шесть человек, осведомленных о ситуации.

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Что известно о сбое в секретной сети США

NSANet предназначен для внутреннего обмена засекреченными данными между сотрудниками АНБ. Пока в агентстве пытаются выяснить масштабы неисправности. Из-за нее ввели поэтапный приход персонала на работу, сообщили источники CNN.

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В то же время, доказательств кибератаки пока нет. Представительница Белого дома Лорен Бис также заявила, что оснований говорить о хакерском вмешательстве не видят.

«Мы не видим доказательств того, что это была кибератака. Нет ни одного кризиса или чего-то подобного, из-за чего американцам стоило бы волноваться», — сказала она в эфире Newsmax.

По словам нынешнего и бывшего американских чиновников, неисправность NSANet не помешает передавать срочные разведывательные данные находящемуся с поездкой в Азии президенту Дональду Трампу. Для защищенной связи с ним существует несколько резервных сетей и альтернативных каналов.

Также сбой не повлиял на обмен разведывательной информацией между США и партнерами по альянсу «Пять глаз». В него входят Великобритания, Новая Зеландия, Австралия и Канада.

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Это не первый масштабный сбой в системах АНБ

Подобные проблемы в работе внутренних компьютерных сетей американского Агентства национальной безопасности уже возникали. В 2000 году техническая неисправность вывела из строя компьютеры почти на трое суток. Из-за этого была прервана обработка разведывательных данных в штаб-квартире агентства в Форт-Миде, штат Мэриленд.

Нынешний инцидент произошел на фоне ряда других масштабных технических сбоев в США. Они коснулись авиационной отрасли, банковских сервисов и продуктов крупных технологических компаний.

Серия технических сбоев в США

Проблемы с цифровой инфраструктурой в США и других странах начались еще до инцидента в АНБ. Масштабный сбой Microsoft охватил 74 страны , пользователи не могли нормально использовать Outlook, Teams, Copilot и другие сервисы. В компании объяснили неисправность эффектом домино: после отказа части серверов нагрузка перекинулась на другие узлы, также не выдержавшие. Перебои затронули и посторонние платформы, в том числе коннекторы Microsoft 365 в OpenAI.

На следующий день серьезные проблемы возникли в авиационной системе США. Федеральное управление гражданской авиации ввело общенациональный запрет на взлеты , длившееся почти пять часов. Из-за неисправности пострадали более 11,5 тысяч рейсов: часть отменили, другие задержали. Предварительно причиной назвали проблемы с сетевым оборудованием после замены маршрутизатора в Арканзасе. Последствия сбоя ощущались еще несколько дней, поскольку самолеты и экипажи оказались не в аэропортах, где должны быть.

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В тот же день о технических проблемах стали сообщать клиенты нескольких крупных американских банков – Chase, Bank of America, Capital One и Wells Fargo. Некоторые пользователи не могли просмотреть баланс счетов или совершить переводы. В JPMorgan Chase объяснили, что из-за неисправности отдельные транзакции выполнялись дольше обычного, но клиенты сохраняли доступ к своим средствам. В платежной сети Zelle также заверили, что ее система работает штатно, а задержки могли возникать на уровне банков-партнеров.

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