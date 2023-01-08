В США вышла на свободу самая известная шпионка времен "холодной войны"

Сотрудница разведывательного управления Пентагона была двойным агентом и работала на Кубу.

В воскресенье, 8 января, вышла на свободу самая известная шпионка времен "холодной войны", которая провела в заключении более 20 лет.

Об этом сообщает BBC.

Ана Монтес, которой теперь 65 лет, почти два десятилетия занималась шпионажем в пользу Кубы, работая аналитиком в Разведывательном управлении Министерства обороны США.

После ее ареста в 2001 году официальные лица США заявили, что она почти полностью разоблачила операции американской разведки на Кубе и была одним из самых "опасных шпионов".

Также читайте В Германии разведчика подозревают в шпионаже для России: мог передать тайную информацию

“Кубинцы знали все, что мы знали о них, и могли использовать это в свою пользу. Кроме того, она смогла повлиять на отчеты о Кубе из-за своих разговоров с коллегами, а также нашла возможность предоставить полученную информацию другим государствам”, — так охарактеризовала ее деятельность Мишель Ван Клив, работавшая главой контрразведки при президенте США Джордже Буше.

После ареста Монтес обвинили в раскрытии четырех американских шпионов на Кубе и предоставлении кубинцам огромного количества секретных материалов. Она получила 25 лет лишения свободы. Судья, вынесший приговор, сказал, что Монтес поставил под угрозу "нацию в целом".

В отличие от других шпионов, пойманных во время "холодной войны", Монтес руководствовалась идеологией, а не работала исключительно за деньги. Она согласилась работать на кубинскую разведку из-за ее оппозиции к деятельности администрации Рейгана в Латинской Америке.

Для передачи информации, зашифрованной с помощью программы, предоставленной Кубой, Монтес использовала коротковолновые передаточные устройства и телефонный пункт связи, расположенный вблизи Вашингтонского зоопарка.

Напомним, двум гражданам США и пяти гражданам России предъявлены обвинения в Соединенных Штатах по подозрению в отправке американских военных технологий в РФ в пользу российской армии. Среди подозреваемых – мужчина, которого называют агентом ФСБ.

Читайте также: