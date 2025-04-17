В США взорвался ракетный завод Northrop Grumman: подробности о последствиях (видео)

Взорвался завод Northrop Grumman Innovation Systems

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В США 16 апреля взорвался завод Northrop Grumman Innovation Systems, производивший межконтинентальные баллистические ракеты. Здание завода полностью разрушено.

Об этом сообщают KSL News Utah и Fox13.

Громкий взрыв на заводе в Промонторе (штат Юта) прогремел в 7:38, после чего поднялось густое облако черного дыма. На место сразу отправились чрезвычайники.

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Взрыв полностью разрушил здание. Там компания производила твердотопливные ракетные двигатели.

CNN информирует, что по предварительным данным, предоставленным офисом шерифа округа Бокс-Элдер, пострадавшие или погибшие в результате взрыва не обнаружены.

«Сегодня утром произошел инцидент в одном здании на нашем заводе в Промонторе, мы работаем над определением причины. Сотрудники, которые сегодня работали в здании или близ него, находятся под контролем и не имеют серьезных травм», — заявили в Northrop Grumman Innovation Systems.

Там не назвали причины взрыва и не сообщили о состоянии производства.

Общественность призывают воздержаться от поездок в район происшествия, пока продолжается расследование.

Дата публикации 13:05, 17.04.25 Количество просмотров 6 Ракетный завод Northrop Grumman после взрыва

Заметим, что ранее этим заводом в Промонторе владела компания Orbital ATK — до того, как в 2018 году ее поглотила Northrop Grumman. Предприятие специализируется на производстве твердотопливных ракетных двигателей и остается ключевым игроком в этой области, выполняя оборонные контракты для Военно-воздушных сил США, NASA и частных аэрокосмических компаний.

По данным издания Air and Space Forces, мощности завода, вероятно, были задействованы в изготовлении новейшей межконтинентальной баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которой Пентагон планирует приобрести 659 единиц.

Также на территории этого предприятия регулярно проводятся испытания ракетных двигателей Sentinel. В частности, 6 марта там прошли статические огневые тесты твердотопливного двигателя первой ступени.

К слову, 25 марта в Чехии взорвался склад на заводе Poličské strojírny, который производит боеприпасы.