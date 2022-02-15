В США за информацию о мужчине, подстрелившем 9-летнюю девочку, предлагают $30 тыс.

В США за информацию о мужчине, подстрелившем 9-летнюю девочку, предлагают $30 тыс.

Девочка получила огнестрельное ранение в голову, она находится в медикаментозной коме.

В американском штате Техас за информацию о подозреваемом, который на прошлой неделе подстрелил 9-летнюю девочку в Хьюстоне, предлагают 30 тысяч долларов вознаграждения.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что инцидент произошел в прошлый вторник, когда Ашанти Грант вместе с семьей направлялась в продуктовый магазин. Семья случайно оказалась в центре гонки между двумя автомобилями.

"Белый GMC Denali несколько раз подрезал семейный Chevy Tahoe, прежде чем водитель пикапа сзади резко свернул и выстрелил прямо в них", — говорится в сообщении.

Девочка получила огнестрельное ранение в голову, ее госпитализировали в Детскую больницу Техаса, где сделали экстренную операцию. Сейчас Ашанти находится в медикаментозной коме. В то же время, по словам медиков, состояние маленькой пациентки постепенно улучшается.

14 февраля мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и начальник местной полиции Трой Финнер обратились к общественности с просьбой помочь в установлении причастных к стрельбе.

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"Жизнь (Ашанти. — Ред.) изменилась из-за этого трусливого поступка человека, который думает, что он выше закона, — указал Тернер. — Но мы собираемся держать произошедшее в центре внимания".

По предварительным данным, за рулем автомобиля, вероятно, находился латиноамериканец. Вместе с ним в салоне ехала женщина.

На фоне инцидента городской голова выступил с призывом, чтобы камеры наблюдения, фотографирующие дорожные ситуации по всему городу, также могли записывать видео.

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