В США за информацию о подстрелившем полицейского парне предлагают $30 тыс.

В США за информацию о подстрелившем полицейского парне предлагают $30 тыс.

Пострадавший полицейский находится в больнице в критическом состоянии.

В американском штате Джорджия за информацию о подозреваемом, подстрелившем полицейского, предлагают 30 тысяч долларов вознаграждения.

Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что офицер округа Генри Парамханс Десаи, находясь на вызове по поводу домашних беспорядков, пытался осуществить арест, когда 22-летний Джордан Джексон из Макдоно выстрелил в его сторону и скрылся с места происшествия на Honda Civic 2016 года.

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38-летний полицейский госпитализирован в медицинский центр Грейди, в воскресенье врачи указали, что его состояние остается критическим, однако стабильным.

Десаи, у которого есть жена и двое детей, проработал в полиции округа Генри два года. Ранее он являлся сотрудником Департамента исправительных учреждений Джорджии и полиции округа Декальб.

Следователи из Джорджии и представитель Зала славы НБА Шакил О'Нил предложили вознаграждение в размере 30 тысяч долларов за любую информацию о подозреваемом.

ABC News

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